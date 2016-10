ONE 05:30 bis 07:00 Drama Lilly unter den Linden D 2002 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das Mädchen Lilly aus Hamburg lernt 1988 bei der Beerdigung der Mutter ihre Tante Lena aus Jena kennen. Spontane Sympathie weckt in Lilly, die keine Verwandten im Westen hat, den Wunsch, bei Lena und deren Familie zu leben. Ihre ungewöhnliche Idee, in den Osten gehen zu wollen, wird vom Jugendamt jedoch nicht akzeptiert. Dort hat man andere Pläne mit Lilly. Sie nutzt deshalb eine Fahrt in der Vorweihnachtszeit mit dem ehemaligen Lebensgefährten ihrer Mutter nach West-Berlin zur Flucht in den Osten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suzanne von Borsody (Lena Wollmann) Cornelia Gröschel (Lilly Engelhart) Daniel Morgenroth (Pascal Plotin) Roland Schäfer (Rolf Wollmann) Erika Skrotzki (Frau Gubler) Louisa Herfert (Katrin Wollmann) Tobias Unkauf (Till Wollmann) Originaltitel: Lilly unter den Linden Regie: Erwin Keusch Drehbuch: A. C. Voorhoeve Kamera: Rudolf Blahacek Musik: Rainer Oleak Altersempfehlung: ab 6