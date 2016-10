sixx 01:35 bis 02:15 Dokumentation Paranormal Witness - Unerklärliche Phänomene Die tote Braut USA 2012 16:9 HDTV Merken Eine Familie bezieht ein Stadthaus in Brooklyn, New York. Als der Keller freigelegt wird, bemerken die Bewohner eine Tür, die zu einem verdreckten Raum führt. Die Kinder erkunden das Zimmer und erwecken einen bösen Geist. Seit jenem Augenblick hat die Familie keine ruhige Nacht mehr ... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Deidre Tylecki (Elaine Mercado) Valerie Lalonde (Christine) Amanda Incognito (Karen) Vincent Bellon (Matthew Mercado) Tom Cranston (PP) Colin Paradine (Ken Mercado) Originaltitel: Paranormal Witness Regie: Dan Clifton Drehbuch: Dan Clifton Musik: Colin Winston-Fletcher Altersempfehlung: ab 12