hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Gayle Tufts, "Showgirl" Gayle Tufts wurde als Deutschlands beste Dinglish-Sprecherin bekannt. Das ist eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Kein Wunder, schließlich kommt sie aus Massachusetts und ist vor mehr als 20 Jahren mit einer Show-Truppe in Berlin gestrandet. Damals sprach sie noch kein Wort Deutsch. Die Sprache hat sie inzwischen bestens gelernt, einen Deutschen geheiratet und Berlin zu ihrer zweiten Heimat erklärt. Inzwischen hat sie ihr eigenes Programm und bringt mit ihrer One-Woman-Show Stimmung in die Bude. Sie singt, spielt und tanzt, erzählt Geschichten in bestem Dinglish, ein Wirbelwind mit schier unerschöpflicher Energie, ein Showgirl im besten Sinne. Gayle Tufts zaubert auch ein bisschen Broadway auf die Bühne, mit Glitzer, Glanz und Leichtigkeit. Begleitet wird sie von ihrem Pianisten oder einer Band. Spätestens dann ist dem Zuschauer klar, warum Gayle Tufts immer ein "Showgirl" sein wollte. Im hr2-Doppelkopf erzählt das "Showgirl" aus einem bewegten Leben. Moderation: Karin Röder