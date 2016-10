hr2 13:05 bis 16:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Smetana: Aus Böhmens Hain und Flur (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Leitung: Libor Pesek)<ek><bk>Weber: Aufforderung zum Tanz op. 65 (Berliner Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan)<ek><bk>Tschaikowski: 1. Klavierkonzert b-Moll op. 23 (Arkadij Volodos; Berliner Philharmoniker, Leitung: Seiji Ozawa)<ek><bk>Ljadow: Baba Yaga op. 56 (hr-Sinfonieorchester, Leitung: Dmitrij Kitajenko)<ek><bk>Schubert: Lied "An die Musik" D 547, bearbeitet für Orchester von Max Reger (Thomas Quasthoff, Bariton; Chamber Orchestra of Europe, Leitung: Claudio Abbado)<ek>. In Google-Kalender eintragen