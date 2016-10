Sky Atlantic HD 04:00 bis 05:00 Serien Deadwood Vater und Tochter USA 2004 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Al Swearengen (Ian McShane) will den Magistrat beseitigen und bietet dessen Vertreter Silas Adams (Titus Welliver) 2000 Dollar, um die Aufgabe zu übernehmen. Jewel (Geri Jewell), die unter Trixies (Paula Malcomson) Beobachtung steht, quält sich mit einem kranken Bein durch die Stadt, um Doc Cochran (Brad Dourif) aufzusuchen. Sie hofft, dass er ihr eine Stütze konstruieren kann, doch der hat Bedenken. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) John Hawkes (Sol Star) Robin Weigert (Calamity Jane) Kim Dickens (Joanie Stubbs) Dayton Callie (Charlie Utter) Originaltitel: Deadwood Regie: Steve Shill Drehbuch: Ricky Jay, David Milch Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16