Sky Atlantic HD 15:55 bis 16:25 Comedyserie How to make it in America Pilot USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ben Epstein (Bryan Greenberg) und sein bester Freund Cam Calderon (Victor Rasuk) wollen es schaffen: Sie sind bereit für den Erfolg in New York - nur weiß die Stadt noch nichts von den beiden. Sie planen, groß ins Modegeschäft einzusteigen, müssen aber erstmal die von Ben selbst gestalteten Skateboards unter die Jugend bringen. Die Zeit drängt, denn Cams nicht besonders zimperlicher Cousin Rene wurde aus dem Gefängnis entlassen und will seine Schulden bei den beiden eintreiben. - Cool, witzig, szenig: Mark Wahlbergs ("Entourage") neue Serie um zwei junge Glückssucher und den American Dream. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bryan Greenberg (Ben Epstein) Victor Rasuk (Cam) Luis Guzmán (René Calderon) Lake Bell (Rachel Chapman) Martha Plimpton (Edie Weitz) Eddie Kaye Thomas (David 'Kappo' Kaplan) Shannyn Sossamon (Gingy Wu) Originaltitel: How to make it in America Regie: Julian Farino Drehbuch: Ian Edelman, Rob Weiss