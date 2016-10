Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:25 Drama Nachtigall USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Peter Snowden (David Oyelowo) lebt noch bei seiner Mutter und arbeitet als Verkäufer in einem Lebensmittelgeschäft. Der Kriegsveteran leidet unter psychischen Problemen und pflegt kaum soziale Kontakte. Deshalb fiebert Peter dem Besuch seines alten Freundes Edward ganz besonders entgegen. Doch in seinem Haus verbirgt der Einzelgänger ein grausames Geheimnis. - Furiose One-Man-Show von "Selma"-Star David Oyelowo, der in einem düsteren Kammerspiel die Abgründe einer traumatisierten Seele auslotet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Oyelowo (Peter Snowden) Barlow Jacobs (Beasley) Heather Storm (Newscaster) Originaltitel: Nightingale Regie: Elliott Lester Drehbuch: Frederick Mensch Kamera: Pieter Vermeer Musik: Mark D. Todd Altersempfehlung: ab 12