Sky Atlantic HD 11:05 bis 12:00 Mysteryserie True Blood Flucht aus dem Drachenhaus USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Mordserie hält Bon Temps weiterhin in Atem. Die Polizei verdächtigt Sookies Bruder Jason (Ryan Kwanten) und verhaftet ihn. Aber Tara (Rutina Wesley) verschafft ihm ein Alibi. Sookie (Anna Paquin) und Bill (Stephen Moyer) suchen unterdessen im Vampir-Club "Fangtasia" nach Hinweisen auf den wahren Täter. Prompt wird der Besitzer des Clubs, Vampirsheriff Eric (Alexander Skarsgård), auf Sookie aufmerksam. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Originaltitel: True Blood Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Alan Ball, Charlaine Harris, Brian Buckner Kamera: Matthew Jensen Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16