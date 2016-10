Sky Atlantic HD 09:10 bis 10:05 Mysteryserie True Blood Blut geleckt USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein brutales Dealerpärchen überfällt Sookie (Anna Paquin) und schlägt sie zusammen. Bill (Stephen Moyer) kommt ihr in letzter Sekunde zu Hilfe. Um Sookie zu retten, gibt ihr der Vampir sein eigenes Blut zu trinken. Und knüpft damit ein unzertrennliches Band zwischen ihnen beiden. Unterdessen zeigen sich Sookies Freunde und ihr Bruder Jason wenig begeistert von der Beziehung zu Bill. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) James Parks (Mack Rattray) Originaltitel: True Blood Regie: Scott Winant Drehbuch: Alan Ball Kamera: Matthew Jensen Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16