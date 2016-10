Sky Atlantic HD 07:30 bis 08:10 Comedyserie How to make it in America Der Geburtstag USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Rachel (Lake Bell) lädt Ben (Bryan Greenberg) zu ihrer Geburtstagsparty ein. Doch Ben fürchtet, dass er noch zu sehr an ihr hängt um dort Spaß zu haben. Stattdessen sagt er seinem Freund David (Eddie Kaye), genannt "Kapo", zu, mit ihm eine aufregende Nacht in den Clubs und Bars New Yorks zu verbringen. - Cool, witzig, szenig: Dramedy um zwei junge Glückssucher und den American Dream. Von "Entourage"-Produzent Mark Wahlberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bryan Greenberg (Ben Epstein) Victor Rasuk (Cam) Luis Guzmán (René Calderon) Lake Bell (Rachel Chapman) Martha Plimpton (Edie Weitz) Eddie Kaye Thomas (David 'Kappo' Kaplan) Shannyn Sossamon (Gingy Wu) Originaltitel: How to make it in America Regie: Julian Farino Drehbuch: Ian Edelman, Norman Morrill, Arty Nelson, Donal Lardner Ward Musik: Jeremy Sweet