Kabel1 Doku 22:00 bis 22:55 Dokumentation Die unbekannte Seite des Zweiten Weltkriegs Die Befreiung Frankreichs USA 2015 Nach der "Operation Overlord" war die Befreiung Frankreichs ein weiterer Wendepunkt, der zum Ende des Zweiten Weltkriegs führte. Viele Menschen erinnern sich an die Befreiung als einen Moment der Freude und des Jubels; die jahrelange Unterdrückung war vorbei. Doch in den Köpfen der Menschen blieben nicht nur die positiven Erinnerungen haften ... Denn hinter den Kulissen begann nun der politische Kampf zwischen den Alliierten. Originaltitel: Hidden Side of World War II