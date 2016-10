Kabel1 Doku 11:50 bis 12:30 Dokumentation Mysterien im Museum Love Canal, Der Spionagering von Duquesne, Überleben in der Neuen Welt USA 2014 16:9 HDTV Merken Ein einfaches Kurzwellenradiogerät, das im "International Spy Museum" in Washington DC steht, wurde einst zur Bedrohung für die Sicherheit der USA. In Virginia findet Don einen ramponierten Schädel, der an eine dunkle Zeit in der Geschichte der USA erinnert. In Google-Kalender eintragen Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum