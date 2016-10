RTS Un 01:20 bis 02:50 Actionfilm Sans issue USA, E 2012 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Le jeune Will Shaw se rend en Espagne afin de rejoindre sa famille en vacances. Mais les retrouvailles tournent court : les proches de Will ont tous disparu et le bateau familial est désert. Par le plus grand des hasards, Will apprend que son père est un agent de la CIA qui détiendrait d'importants documents. C'est une organisation nébuleuse qui se cache derrière le rapt de la famille de Will. Avec l'énergie du désespoir, le jeune homme entame une course contre la montre. S'il retrouve ces documents secrets, il pourra négocier la libération de ses proches... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henry Cavill (Will Shaw) Verónica Echegui (Lucia) Bruce Willis (Martin Shaw) Sigourney Weaver (Jean Carrack) Roschdy Zem (Zahir) Joseph Mawle (Gorman) Caroline Goodall (Laurie) Originaltitel: The Cold Light of Day Regie: Mabrouk El Mechri Drehbuch: Scott Wiper, John Petro Musik: Lucas Vidal Altersempfehlung: ab 16