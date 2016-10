RTS Un 22:35 bis 23:20 Krimiserie Blindspot Menace toxique USA 2016 Untertitel Merken Un camion blindé est attaqué au chalumeau et les gardes, ainsi que le conducteur, sont tous assassinée. Les braqueurs dérobent ensuite toutes les armes chimiques que le fourgon transportait, obligeant le FBI à agir au plus vite pour contrecarrer un complot terroriste. Rapidement, Patterson relie le logo du camion à un des tatouages de Jane. Et sur le corps d'un des gardes, on retrouve un kit d'antidote au gaz sarin. Le braquage a eu lieu non loin du CMA, centre de recyclage des armes chimiques dirigé par le général Sheridan. S'agit-il d'un simple hasard - De son côté, Jane est troublée par un souvenir concernant Weller. Elle choisit de se rapprocher un peu plus d'Oscar... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Tricia Brock Drehbuch: Christina M. Kim Musik: Blake Neely