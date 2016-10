RTS Un 17:35 bis 18:25 Sonstiges Alerte Cobra À vos risques et périls D 2014 Stereo Merken Dana est la fille illégitime de Sami. Nazan, sa mère, apprend à Sami qu'elle n'a plus de nouvelles de sa fille, qui fait des études à Bruxelles, depuis quelques jours. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Sami Gerçan) Vinzenz Kiefer (Alex Brandt) Katja Woywood (Kim Krüger) Daniela Wutte (Susanne König) Gottfried Vollmer (Boris Bonrath) Niels Kurvin (Armand Freund) Katrin Heß (Jenny Dorn) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Nico Zavelberg Drehbuch: Thomas Retzbach, Andreas Brune, Sven Frauenhoff Musik: Jaro Messerschmidt, Nik Reich