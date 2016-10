Sky Krimi 03:45 bis 04:35 Krimiserie Verbrechen Der Igel D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Libanese Walid Abou Fataris muss sich vor einem Gericht in Berlin verantworten. Er wird beschuldigt, ein Pfandleihhaus beraubt zu haben. Als letzten Zeugen ruft das Gericht seinen Bruder Karim auf. Der sagt als Zeuge überraschend aus, nicht Walid, sondern Imad, ein anderer seiner Brüder, habe die Tat begangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josef Bierbichler (Leonhardt) Karim Cherif (Karim Fataris) Hassan Chahrour (Walid Fataris) Meriam Abbas (Mutter Fataris) Ute Willing (Vorsitzende Richterin) Peter Trabner (Albert Koschintski) Gustav Peter Wöhler (Ermittlungsrichter Lambrecht) Originaltitel: Verbrechen nach Ferdinand von Schirach Regie: Jobst Christian Oetzmann Drehbuch: Jobst Christian Oetzmann, Ferdinand von Schirach Kamera: Hanno Lentz Musik: Solo Avital Altersempfehlung: ab 12