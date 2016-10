Sky Krimi 23:35 bis 00:25 Krimiserie Schuld Folge: 5 DNA D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein junges Obdachlosen-Pärchen tötet in Panik einen alten Mann und bestiehlt ihn. Sie kommen frei und finden mithilfe des gestohlenen Geldes zu einem geordneten Leben. Über fünfzehn Jahre später ist die forensische Wissenschaft so weit: Sie müssen einen neuen DNA-Test machen. Sie gehen zu spät zum Anwalt. Ein Leben lang hatten sie nur einander. Jetzt droht die alte Schuld, ihnen auch das zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Moritz Bleibtreu (Friedrich Kronberg) Alina Levshin (Nina) Misel Maticevic (Thomas Deggert) Rainer Reiners (Herrmann) Dirk Borchardt (Hauptkommissar) Lilly Liefers (Sally) Aaron Kissiov (Dennis) Originaltitel: Schuld nach Ferdinand von Schirach Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Jobst Christian Oetzmann Kamera: Hanno Lentz Musik: Marco Meister, Solo Avital, Robert Meister Altersempfehlung: ab 12