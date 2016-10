Vor dem Moabiter Gerichtspalast versucht Margarethe Altenburger (Gudrun Ritter) den obdachlosen Hellmer (Udo Samel) zu erschießen. Anwalt Vernau (Jan Josef Liefers) ist gerade vor Ort und übernimmt ihre Verteidigung. Um die Wahrheit zu erfahren, muss er zuerst den geflohenen Hellmer finden. Dann führt eine Spur nach Görlitz und in die Zeit, in der die DDR "abgewickelt" wurde. - Deutsch-deutsche Geschichte, die unter die Haut geht. In Google-Kalender eintragen