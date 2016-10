RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Reich mir die Hand, mein Leben D, A 1994 2016-10-09 10:25 HDTV Merken Der Bergdoktor ist überglücklich: Sabina hat endlich "Ja" gesagt. Weil sie aber nur eine kleine Feier will, sollen das Dorf und alle Verwandten erst einmal nichts von der geplanten Hochzeit erfahren. Aber Maxl verplappert sich, und Traudl, Franzi und Rica treten in Aktion. Wenn der Bergdoktor heiratet, dann richtig. Sie setzen alles in Bewegung, um heimlich in Sonnenstein ein großes Hochzeitsfest zu organisieren. Selbst Pankraz, der sich eigentlich nicht an dieser Verschwörung beteiligen wollte, studiert mit einem Kinderchor Hochzeitslieder ein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, da droht eine plötzliche Erkrankung des Bergdoktors die Hochzeit platzen zu lassen. Doch das lässt Franzi nicht zu. Mit ihren Heilkräutern gelingt es ihr, Dr. Burgner rechtzeitig zu kurieren. Aber da gefährden weitere Ereignisse das Hochzeitsfest: Ein Unfall in den Bergen und die Geburt von Alexandras Baby. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Dr. Sabina Spreti) Manuel Guggenberger ("Maxl" Burgner) Walther Reyer (Dr. Pankraz Obermayr) Enzi Fuchs (Franzi) Carin C. Tietze (Traudl) Klaus Wildbolz (Graf Markus Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Rüdiger Meichsner Musik: Michael Gajare