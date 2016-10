RBB 18:00 bis 18:30 Dokumentation Die Rentner-Gang aus Moabit Kampf um ein Wohnhaus D 2015 2016-10-09 00:25 HDTV Live TV Merken Es ist ein Schock für die Mieterinnen und Mieter im Hansa-Ufer 5: Im Briefkasten liegt eine Modernisierungsankündigung des neuen Eigentümers. Ein Immobilien-Investor will die Fassade dämmen, die Steigleitungen sanieren und Penthouse-Wohnungen aufs Dach des fünfstöckigen Mietshauses setzen. Anderthalb Jahre Lärm, Dreck und Aufregung. Außerdem sind saftige Mieterhöhungen angekündigt. Die 83-jährige Christa Kaes will das nicht schlucken. Sie schart einen Trupp rebellischer Senioren um sich und organisiert den Widerstand gegen den Investor. Denn das Hansa-Ufer 5 war ein "Seniorenwohnhaus", bevor die Stadt Berlin die Immobilie verkauft hat. Deshalb sind die meisten Mieter weit über 70. Die Alten starten eine Online-Petition. Mit großem Erfolg. Der Investor nimmt die angekündigten Mieterhöhungen zurück. Doch das reicht der Rentner-Gang nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Rentner-Gang aus Moabit Regie: Eva Simon/Gregor Eppinger