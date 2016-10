RBB 15:30 bis 17:00 Musik Musikalische Reise durch das Elsass D 2012 Live TV Merken Schon Goethe lobte den vielfältigen Reichtum des Elsass in höchsten Tönen. Markus Brock folgt seinen Spuren und entdeckt so manches, was dem Dichterfürsten verborgen blieb. Höhepunkte der Reise sind die Städte Straßburg und Colmar, der Pfeifertag in Ribeauville, die Schokoladenstraße, der Euro und vieles mehr. Musikalisch begleitet wird Markus Brock u. a. von Mireille Mathieu, Peter Kraus, Michelle, Hansi Hinterseer, Lydie Auvray, Roger Siffer und Johannes Kalpers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Brock Gäste: Gäste: Mireille Mathieu, Peter Kraus, Michelle, Hansi Hinterseer, Lydie Auvray, Roger Siffer, Johannes Kalpers Originaltitel: Musikalische Reise durch das Elsass