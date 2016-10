RBB 11:15 bis 12:05 Dokumentation Verrückt nach Meer Der Regenbogen von Grenada D 2012 2016-10-09 05:45 HDTV Live TV Merken Auf Grenada finden die Flitterwöchner Kira und Gordon endlich den perfekten Ort, um ihre Liebe zu verewigen. Kristin und Karin tanzen auf dem "Rhum Runner" Limbo, es ist der letzte Ausflug vor ihrer Heimreise. Auch für Reiseleiter Bernd geht es nach Hause. Er will schnell noch ein Mitbringsel besorgen und landet in einer Weinprobe. Kurz vor La Guaira empfängt die "Weiße Lady" plötzlich einen Hilferuf von einem venezolanischen Fischerboot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:00

Seit 299 Min. Menschmaschine

Sonstiges

3sat 09:30 bis 18:00

Seit 149 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 15:40

Seit 119 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 10:30 bis 12:00

Seit 89 Min.