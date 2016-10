RBB 07:30 bis 08:00 Magazin selbstbestimmt! Das Magazin Leben mit Behinderung Eine besondere Autorallye - Blinde und Sehbehinderte am Steuer / Tanzen gegen die Schwerkraft - Der spastische gelähmte Roland Walter / Handicaps für Anfänger - Martin als Bürgermeister in Brandis / SonntagsFragen mit Cindy Roleder - Die Hürdenläuferin im Gespräch D 2016 Live TV Merken Autorallye für Blinde-und Sehbehinderte Das erste Mal! Zündschlüssel rein, umdrehen und vorsichtig Gas geben. Für jeden Fahrschüler ist das aufregend, aber ein einmaliges Ereignis ist es für die Teilnehmer der zweiten Autorallye für Blinde-und Sehbehinderte in Leipzig. Wer nicht oder wenig sieht, für den ist Autofahren normalerweise unmöglich. Der Blinden-und Sehbehindertenverband will auch diesen Menschen ermöglichen, wenigstens einmal selber hinterm Steuer zu sitzen. Auf dem Leipziger Messegelände ist genügend Platz. Da kann nichts passieren, zumal neben jedem Fahrer ein Fahrlehrer sitzt. Die Schlange der Fahrwilligen ist lang. Tanzen gegen die Schwerkraft Ein Auftritt in Berlin: Roland Walter und sein Tanzpartner Ahmed Soura bewegen sich aufeinander zu. Sie umgarnen sich, finden gemeinsame Bewegungen. Tanzpartner, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Roland Walter, im Rollstuhl, spastisch gelähmt von Geburt an, kann weder laufen noch stehen. Ahmed Soura, Profitänzer, geboren in Burkina Faso, vor Agilität und Bewegungslust nur so strotzend. Seit zwei Jahren begleitet "selbstbestimmt!" Roland Walters Tanzkarriere nun schon. Erst mit 50 Jahren fing er mit dem Tanzen an und machte sich schnell einen Namen als Performance-Künstler in der Berliner Off-Szene. Handicaps für Anfänger Davon hat Martin Fromme schon immer geträumt: Mal was richtig Großes, Staatstragendes zu machen. Nicht gleich Kanzler, ok, aber wie wäre es denn als Bürgermeister für einen Tag in Brandis. Was könnte man da nicht alles verändern. Neue Verkehrsschilder oder Zebrastreifen nur für behinderte Menschen einführen zum Beispiel. Eben auf die Fromme-Art. SonntagsFragen mit Cindy Roleder Cindy Roleder hat als Hürdenläuferin Geschichte geschrieben. Im 100-Meter-Hürdenfinale belegte die Polizeimeisterin Platz 5 bei den olympischen Spielen in Rio. Trotzdem gesteht die 27-Jährige: "Es sind irgendwie gemischte Gefühle". Denn der Medaillentraum war geplatzt. Doch Europameisterin, Vizeweltmeisterin und Sportlerin des Jahres 2015 ist sie ja schon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Fromme Originaltitel: selbstbestimmt! Das Magazin