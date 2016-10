Sky Nostalgie 04:15 bis 06:35 Tragikomödie Ist das Leben nicht schön? USA 1946 Nach einer Erzählung von Philip Van Doren Stern 20 40 60 80 100 Merken George Bailey (James Stewart) leitet nach dem Tod seines Vaters das Familienunternehmen weiter. Die Firma gerät in finanzielle Schwierigkeiten, und George soll wegen Veruntreuung angeklagt werden. Ausgerechnet an Heiligabend sieht er keinen anderen Ausweg mehr als seinem Leben ein Ende zu bereiten. Da taucht Engel Clarence (Henry Travers) auf und führt dem Lebensmüden vor Augen, was sein Tod für seine Lieben und das Städtchen bedeuten würde. - Ein Meisterwerk: Frank Capras wunderbar sentimentales Fantasy-Märchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (George Bailey) Donna Reed (Mary Hatch) Lionel Barrymore (Dr. Potter) Thomas Mitchell (Onkel Billy) Henry Travers (Clarence) Beulah Bondi (Mrs. Bailey) Ward Bond (Bert) Originaltitel: It's a Wonderful Life Regie: Frank Capra Drehbuch: Frank Capra, Frances Goodrich, Albert Hackett Kamera: Joseph Walker, Joseph F. Biroc Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 6