ProSieben 01:55 bis 03:30 Thriller Poison Ivy: The Secret Society USA, CDN 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Studentin stirbt am New England College unter ungeklärten Umständen. Genau für diese Schule entscheidet sich Danielle, um nach einem schlimmen Schicksalsschalg ein neues Leben zu beginnen. Doch immer wieder wird Danielle mit mysteriösen Vorfällen konfrontiert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miriam McDonald (Daisy) Shawna Waldron (Azalea) Ryan Kennedy (Blake) Crystal Lowe (Isabel) Andrea Whitburn (Magenta) Greg Evigan (Andrew) Catherine Hicks (Elisabeth) Originaltitel: Poison Ivy: The Secret Society Regie: Jason Hreno Drehbuch: Liz Maverick, Peter Sullivan, Mike Worth Kamera: Kamal Derkaoui Musik: Kyle Kenneth Batter, Gregory Tripi Altersempfehlung: ab 16