ProSieben 23:55 bis 01:55 Komödie Jackass Presents: Bad Grandpa (Uncut) USA 2013 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Opa Irving Zisman macht sich zusammen mit seinem achtjährigen Enkel Billy auf den Weg durch die USA. Die beiden suchen Billys Vater. Auch in diesem Film begegnet er ahnungslosen Passanten und treibt seine Scherze mit ihnen. Er bewegt sich dabei oft an der Grenze des guten Geschmacks In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Knoxville (Irving Zisman) Jackson Nicoll (Billy) Gregory Alan Harris (Chuck) Georgina Cates (Kimmie) Spike Jonze (Gloria) Catherine Keener (Ellie) Kimber Hejlik (Ärztin) Originaltitel: Jackass Presents: Bad Grandpa (Uncut) Regie: Jeff Tremaine Drehbuch: Johnny Knoxville, Spike Jonze, Jeff Tremaine Kamera: Lance Bangs, Dimitry Elyashkevich Musik: Sam Spiegel, Kelley Logsdon Altersempfehlung: ab 12