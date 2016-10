ProSieben 22:15 bis 23:55 Horrorfilm Zombieland USA 2009 2016-10-09 00:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In den USA ist ein Großteil der Bevölkerung einem Virus zum Opfer gefallen und dadurch zu Zombies geworden. Der unerfahrene Columbus hat durch Vorsicht, insbesondere durch Befolgen seiner "Überlebensregeln", als einer der Wenigen überlebt. Auf der Suche nach seinen Eltern in Ohio begegnet er dem völlig gegensätzlichen Tallahassee, der im Töten von Zombies seine Berufung gefunden zu haben scheint In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Eisenberg (Columbus) Woody Harrelson (Tallahassee) Emma Stone (Wichita) Abigail Breslin (Little Rock) Amber Heard (406) Bill Murray (Bill Murray) Derek Graf (Clown Zombie) Originaltitel: Zombieland Regie: Ruben Fleischer Drehbuch: Rhett Reese, Paul Wernick Kamera: Michael Bonvillain Musik: David Sardy Altersempfehlung: ab 16