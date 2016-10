ProSieben 20:15 bis 22:15 Fantasyfilm Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen USA 2012 2016-10-09 13:55 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem weit entfernten Königreich wird Schneewittchen geboren. Kurz nach ihrer Geburt stirbt ihre Mutter. Die Bevölkerung liebt den König, unter dessen Regierung es ihr wohl ergeht. Als Schneewittchen herangewachsen ist, heiratet der König eine neue Frau: Die böse Clementianna. Daraufhin verschwindet er in den nahe gelegenen Wald, lässt sein Königreich zurück und wird nicht mehr gesehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Roberts (Königin Clementianna) Lily Collins (Schneewittchen) Armie Hammer (Prinz Alcott) Nathan Lane (Brighton) Sean Bean (König) Michael Lerner (Baron) Jordan Prentice (Napoleon) Originaltitel: Mirror Mirror Regie: Tarsem Singh Drehbuch: Jason Keller, Marc Klein Kamera: Brendan Galvin Musik: Alan Menken Altersempfehlung: ab 12