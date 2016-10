ProSieben 15:50 bis 16:15 Comedyserie Two and a Half Men Tot, tot, Koma, Florida USA 2014 2016-10-09 07:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Evelyn bekommt einen Heiratsantrag von ihrem Freund Marty. Walden soll als Trauzeuge fungieren. In dieser Funktion organisiert er einen Junggesellenabschied für den betagten Herrn. Da dürfen natürlich auch Stripperinnen nicht fehlen. Nun fragt sich Marty, ob es richtig ist, Evelyn zu heiraten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Carl Reiner (Marty Pepper) Amber Tamblyn (Jenny) Holland Taylor (Evelyn) Maria Zyrianova (Sugar) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Tim Kelleher, Jeff Lowell, James Vallely Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12