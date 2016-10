ProSieben 13:40 bis 14:10 Comedyserie Fresh Off the Boat Der Herbstball USA 2015 2016-10-09 05:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jessica hofft, mit 'House-Flipping' richtig viel Geld verdienen zu können, doch ohne Startkapital geht es nicht. Huang, ihre Schwiegermutter, könnte ihr eine Finanzspritze geben, denn sie hat gerade etwas Geld geerbt. Eddie bereitet sich derweil auf seinen ersten Schulball vor und wird dabei von seinem Vater mit guten Ratschlägen überschüttet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hudson Yang (Eddie Huang) Randall Park (Louis Huang) Constance Wu (Jessica Huang) Forrest Wheeler (Emery Huang) Ian Chen (Evan Huang) Lucille Soong (Grandma Huang) Chelsey Crisp (Honey) Originaltitel: Fresh Off the Boat Regie: Tristram Shapeero Drehbuch: Jeff Chiang Kamera: Brandon Mastrippolito