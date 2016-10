ProSieben 11:55 bis 12:20 Comedyserie The Big Bang Theory Drei Monate im Eis USA 2009 16:9 Merken Die Jungs freuen sich schon, einen ganzen Sommer ohne Sheldon zu verbringen. Doch dann bittet er sie, ihn auf seiner Expedition zum Nordpol zu begleiten. Das bedeutet: Drei Monate auf engstem Raum im ewigen Eis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Brian George (Dr. V. M. Koothrappali) Alice Amter (Mrs. Koothrappali) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady Kamera: Steven V. Silver