ProSieben 09:50 bis 10:15 Comedyserie Two and a Half Men Das Wunschkind USA 2008 16:9 HDTV Wieder da Merken Als Charlie seine ehemalige Freundin Chrissy und deren Sohn Chuck sieht, glaubt er, der achtjährige Bub sei sein Sohn. Er hatte vor neun Jahren zwar mit einem Kondom verhütet, doch der Apotheker klärt Charlie über die Unsicherheiten auf. Und sieht ihm Chuck nicht unglaublich ähnlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Martin Mull (Russell) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Mark Roberts, Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C.. Brown, Grant Geissman