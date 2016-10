ProSieben 07:40 bis 08:05 Comedyserie How I Met Your Mother Ente oder Kaninchen USA 2010 16:9 HDTV Merken Weil Barney in einem Footballstadion seine Telefonnummer in die Fernsehkamera gehalten hat, kann er sich vor Date-Anfragen nicht mehr retten. Doch er gibt nicht klein bei - und will sich mit jeder Anruferin treffen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Marshall Manesh (Ranjit) Benjamin Koldyke (Don Frank) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12