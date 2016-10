MGM 23:20 bis 00:45 Actionfilm Last Hitman - 24 Stunden in der Hölle GB 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der erste Arbeitstag des vorlauten Teenagers Adam (Jack O'Connell) läuft nicht besonders gut: Als Assistent des eiskalten Auftragskillers Roy (Tim Roth) musste er sich mit widerspenstigen Opfern, hübschen Augenzeuginnen und dem grausigen Tagesgeschäft des Berufsstandes herumschlagen. Doch das ist erst der Anfang. Denn bevor sich Adam und Roy versehen, stecken sie knietief in einem Schlamassel aus Mord, Menschenhandel und miserablem Wetter. - Spannender und wendungsreicher englischer Thriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Roy) Jack O'Connell (Adam) Talulah Riley (Mädchen) Peter Mullan (Peter) Kierston Wareing (Nicky) Christopher Hatherall (Ivan) Tomi May (Danil) Originaltitel: The Liability Regie: Craig Viveiros Drehbuch: John Wrathall Kamera: James Friend Musik: Vicky Wijeratne Altersempfehlung: ab 16