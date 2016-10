MGM 20:15 bis 21:45 Horrorfilm Poltergeist II - Die andere Seite USA 1986 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Ruhe ist trügerisch: Vier Jahre nachdem das Haus der Freelings von Poltergeistern zerstört wurde, dringen erneut böse Mächte in die Familienidylle ein. Mit Hilfe des Indianers Taylor versucht die Familie verzweifelt, die schrecklichen Dämonen zu besiegen, die von der kleinen Carol Anne Besitz ergreifen wollen. Zweiter Teil des US-Grusel-Hits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig T. Nelson (Steve Freeling) JoBeth Williams (Diane Freeling) Heather O'Rourke (Carol Anne Freeling) Oliver Robins (Robbie Freeling) Will Sampson (Taylor) Zelda Rubinstein (Tangina Barrons) Julian Beck (Reverend Kane) Originaltitel: Poltergeist II - The Other Side Regie: Brian Gibson Drehbuch: Mark Victor, Michael Grais Kamera: Andrew Laszlo Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16