Sat.1 18:00 bis 18:30 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Schlechte Verlierer D 2012 16:9 HDTV Im Keller einer Plattenbausiedlung wird eine leblose Frau gefunden. Als die 35-Jährige wieder zu Bewusstsein kommt, kann sie sich an nichts mehr erinnern. In ihrer Tasche befinden sich 5.000 Euro in bar. Wie kommt die Supermarktkassiererin an so viel Bargeld? Eine heiße Spur liefert ein Zeitungsartikel. Das Opfer hatte bei einem Kegelturnier einen Pokal gewonnen, doch von dem fehlt jede Spur. Ist der Pokal die Lösung des mysteriösen Falls? Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grassl, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz