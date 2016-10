RTL Passion 04:00 bis 04:45 Serien Providence Providence, ich komme - hoffentlich USA 1999 Merken Thanksgiving steht vor der Tür, und diesmal soll es ein besonderes Fest werden, da die Hansons zum ersten Mal zu Hause feiern wollen. Doch ein Anruf von Sydneys altem Freund Jerry scheint die Pläne zu vereiteln. Er bittet Sydney auf Grund eines Notfalls, nach Los Angeles zu kommen. Nur zögerlich verlässt Sydney die Vorbereitungen für das Fest und fliegt nach L.A.. Dort angekommen stellt sie fest, dass Jerry sie wieder einmal angeflunkert hat: Der "Notfall" ist ein 20-jähriger Schauspieler mit lediglich einem Kratzer auf seiner Wange. Wütend schmeißt Sydney Jerry und seinen Schützling aus ihrem Hotelzimmer und bucht an der Rezeption den letzten Flug nach Providence mit Zwischenstop in Denver, um noch rechtzeitig zum Fest zu kommen. In der Hotellobby lernt sie die sympathisch wirkende Rose kennen, mit der sie auch zu Abend isst. Doch diese verlässt das Restaurant, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Am nächsten Morgen kann Sydney endlich ihren Trip Richtung Providence fortsetzen. Im Flugzeug macht sie eine weitere Bekanntschaft: Die Medizinstudentin Cathy ist auch auf dem Weg nach Providence, um dort ihren Vater zu besuchen. Der Flieger kann jedoch nicht starten, da es in Denver heftig schneit. Und es sieht nicht so aus, als ob Petrus in den nächsten Stunden ein Einsehen mit Sydney und Cathy hat. So beschließen die beiden, sich mit einem Mietwagen auf den Weg nach Kansas zu machen, um dort noch einen Flug nach Providence zu bekommen. Im Flughafengebäude trifft Sydney plötzlich die Zechprellerin Rose wieder, die zufällig auch nach Providence unterwegs ist. Sie entschuldigt sich bei Sydney und bietet ihr einen Scheck als Wiedergutmachung an. Großzügig lehnt Sydney ab und macht ihr statt dessen den Vorschlag, ebenfalls mit nach Kansas zu fahren. Das Gefährt, das die Drei nun endlich Richtung Providence transportieren soll, entpuppt sich jedoch als wahre Schrottkarre. Nur mit Hilfe einer Verzichtserklärung gegenüber dem Vermieter kann der Trip mit dem fragwürdigen Vehikel nach Kansas City losgehen. Auf dem Weg dorthin trifft das Trio auf Vonda, die mit ihrem Wagen liegen geblieben ist. Spontan entschließen sich die Frauen, Vonda mitzunehmen. Längst ist aus Sydneys Heimfahrt ein echter "Roadtrip" geworden, der vorerst allerdings abrupt endet, als eine Polizeistreife die Vier stoppt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Leslie Silva (Dr. Helen Reynolds) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Katherine Helmond (Rose) Originaltitel: Providence Regie: Michael Fresco Drehbuch: John Masius, Robert De Laurentiis, Carol Barbee Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden