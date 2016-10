RTL Passion 09:50 bis 10:20 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-10-09 18:30 Merken Anni signalisiert Rosa weiterhin stolz, dass die ihre Chance hatte und sie nicht auf Sex mit ihr angewiesen ist. Aber irgendwie ist Anni, seit Rosa sie versetzt hat, aus dem Tritt geraten. Ihre Flirts kommen nicht mehr an, sie reagiert dünnhäutig, sobald Rosa in ihrer Nähe auftaucht. Anni will trotzdem nicht einknicken, aber in Rosa hat sie ihre Meisterin gefunden... Sunny ist über sich selbst überrascht, als sie sich auf den Kuss mit Felix einlässt. Doch während sie davon ausgeht, dass der Kuss keine Bedeutung hat, befeuert der den Bruderkonflikt zwischen Felix und Chris... Geschockt wird Philip klar, dass der Betrüger nicht nur Missbrauch mit seiner Identität betreibt, sondern ihn auch kopiert. Und somit im Grunde jedes Verbrechen begehen könnte, ohne dafür belangt zu werden. Doch weder Panik, noch ein letzter hilfloser Versuch, den Betrüger aufzuspüren, bringen ihn weiter. Philip kann nur hoffen, dass es dem Betrüger wegen der gesperrten Karten und der Anzeige bei der Polizei bald zu heikel wird, sich als Philip auszugeben und er das Interesse an ihm verliert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten