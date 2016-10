RTL Passion 07:40 bis 08:05 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Während Simone weiterhin nach Jenny sucht, geht Ben Richards Bitte nicht mehr aus dem Kopf. Isabelle ist zufrieden, als Ben tatsächlich sein Game-Projekt hinten anstellt, um Richard im Zentrum zu vertreten. Wie erwartet kommt es zu einem Machtkampf zwischen Ben und Maximilian. Franziska hat ihren Traum und ist bereit, ihre Gefühle dafür hinten anzustellen und sich auch körperlich nicht zu schonen. Doch als Franziska zusammen mit Florian Krafttraining machen muss, riskiert sie den berühmten Blick zuviel, was zu einem folgenschweren Missverständnis führt. Annette hat Potthoff endlich da, wo sie ihn haben wollte: an der Wand! Nachdem sie ihr Geld von Potthoff zurückbekommen haben und dessen Chef ihnen versichert, dass das Vorgehen des korrupten Beamten Konsequenzen haben wird, feiern Ingo und Annette ihren Sieg über die Gerechtigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

