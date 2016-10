Sky Cinema Hits 18:20 bis 20:15 Komödie The Interview USA 2014 Nach einer Vorlage von Seth Rogen, Evan Goldberg, Dan Sterling 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Skandal-Interview mit Rapper Eminem sind TV-Klatschmoderator Dave Skylark (James Franco) und sein Kumpel und Produzent Aaron (Seth Rogen) im Erfolgsrausch. Jetzt wollen sie ernsten Journalismus machen - und exklusiv Nordkoreas irren Diktator Kim Jong-un interviewen. Da tritt plötzlich eine CIA-Agentin (Lizzy Caplan) auf den Plan. Sie möchte, dass die zwei TV-Leute den Diktator bei ihrem Besuch ermorden ... - Die Komödie, die schwere internationale Verwicklungen auslöste: Seth Rogen und James Franco mischen als TV-Chaoten Nordkorea auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (David Skylark) Seth Rogen (Aaron Rappaport) Randall Park (Kim Jung Un) Lizzy Caplan (Agent Lacey) Diana Bang (Sook) Timothy Simons (Malcolm) Reese Alexander (Agent Botwin) Originaltitel: The Interview Regie: Seth Rogen, Evan Goldberg Drehbuch: Dan Sterling Kamera: Brandon Trost Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 12