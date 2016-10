Der abgetakelte Polizist Jack Mosley (Bruce Willis) soll einen plappernden Kleingauner (Mos Def) vom Polizeirevier zu einer Zeugenaussage ins Gericht geleiten. Eigentlich nur ein Weg von 16 Blocks. Doch der Trip durch New York gerät zum Alptraum: Das ungleiche Duo wird von korrupten Cops attackiert, die in den Fall verwickelt sind. - Explosiv und voller Witz: Bruce Willis und Mos Def in einem actionreichen Spießrutenlauf. In Google-Kalender eintragen