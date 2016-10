Die vier Spießer-Freunde Woody (John Travolta), Doug (Tim Allen), Bobby (Martin Lawrence) und Dudley (William H. Macy) stecken tief in der Midlife-Crisis und wollen als "Easy Riders" noch mal die Sau rauslassen. Also gehen sie auf Motorradtour. Dabei kommen die Möchtegern-Asphaltcowboys aber echten Rockern ins Gehege, und die Gang um Jack (Ray Liotta) versteht leider überhaupt keinen Spaß. - Rasantes und gut gelauntes Roadmovie von Walt Becker ("Party Animals"). In Google-Kalender eintragen