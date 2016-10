Classica 03:15 bis 05:40 Oper Boito, Mefistofele D 2013 Stereo 16:9 Merken Aus der San Francisco Opera: "Mefistofele" von Arrigo Boito (1842-1918). Musikalische Leitung: Nicola Luisotti - Inszenierung: Robert Carsen. Mit Ildar Abdrazakov (Mefistofele), Ramón Vargas (Faust), Patricia Racette (Margherita/Elena). Der italienische Schriftsteller und Komponist Arrigo Boito erlangte durch die Libretti zu Verdis "Otello" und "Falstaff" bleibenden Ruhm. "Mefistofele", uraufgeführt 1868 in Mailand, ist die einzige Oper mit seiner Musik, die sich im Repertoire behauptet. Sie zählt zum gelungensten und interessantesten, was die italienische Oper neben Verdi hervorgebracht hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ildar Abdrazakov (Mefistofele) Ramón Vargas (Faust) Patricia Racette (Margherita/Elena) Marina Harris (Elena) Erin Johnson (Marta) Renée Rapier (Pantalis) Originaltitel: Boito: Mefistofele Musik: Arrigo Boito