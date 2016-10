Classica 22:45 bis 00:10 Oper Leoncavallo, Pagliacci A 2015 Stereo 16:9 Merken Von den Osterfestspielen Salzburg: "Pagliacci" von Ruggero Leoncavallo (1857-1919). Musikalische Leitung: Christian Thielemann - Inszenierung: Philipp Stölzl. Mit Maria Agresta (Nedda), Jonas Kaufmann (Canio), Dimitri Platanias (Tonio), Tansel Akzeybek (Beppe), Alessio Arduini (Silvio). 1967 gründete Herbert von Karajan die Osterfestspiele, 2013 wurde Christian Thielemann Künstlerischer Leiter mit "seiner" Staatskapelle Dresden als Festivalorchester. "Pagliacci" gehört dem Verismo an, einem in Italien entstandenen Stil, der aus dem Alltagsleben gegriffene, dramatische Stoffe bevorzugt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Agresta (Nedda) Jonas Kaufmann (Canio) Dimitri Platanias (Tonio) Tansel Akzeybek (Beppe) Alessio Arduini (Silvio) Originaltitel: Ruggero Leoncavallo: Pagliacci Musik: Ruggero Leoncavallo