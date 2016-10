NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 7. Oktober 2006: Der Todestag der Journalistin Anna Politkowskaja Merken "Das letzte Argument einer Diktatur ist die Kugel. Und dieses Argument wurde an diesem tragischen Tag, am 7. Oktober 2006 angewendet. Das war nicht nur ein Schuss auf Anna Politkowskaja, sondern auch auf den gesamten unabhängigen Journalismus, auf das Gewissen des Landes". So der Schachweltmeister Garri Kimowitsch Kasparow nach dem Mord an der kritischen Journalistin und Menschenrechtsaktivistin. Besonders durch ihr Engagement für das tschetschenische Volk war Anna Politkowskaja der russischen Regierung immer ein Dorn im Auge. Sieben Jahre nach ihrer Ermordung sind der Todesschütze und vier weitere Männer wegen Beteiligung und Planung des Attentats für schuldig gesprochen worden. Wer den Mord an der Journalistin in Auftrag gegeben hat, ist aber bis heute ungeklärt. In Google-Kalender eintragen