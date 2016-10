Sky Sport HD (1) 02:30 bis 05:00 Golf Golf: European Tour Alfred Dunhill Links Championship, 3. Tag in St. Andrews, Schottland (Großbritannien) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach der europäischen Niederlage beim Ryder Cup schlägt Martin Kaymer diese Woche in Schottland bei der Alfred Dunhill Links Championship ab. Das renommierte Turnier gilt nicht nur für Pros als echtes Highlight der European Tour, sondern auch für Amateure, die mit den Profis Teams bilden. Diesmal nehmen u.a. Ronan Keating und Hugh Grant an dem Spektakel teil. Bei den Top-Golfern starten u.a. Lee Westwood, Matthew Fitzpatrick, Andrew Johnston, Danny Willett und Titelverteidiger Thorbjørn Olesen. Der dänische Champion wäre zudem der erste Golfer, der den Titel in St. Andrews verteidigen würde. Sky überträgt das Turnier von Donnerstag bis Sonntag täglich exklusiv live und in HD. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie