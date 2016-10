Der launige alte Kapitän Jansen, der auf einem See eine wirtschaftlich marode Schiffslinie betreibt, erhält in seinem Existenzkampf gegen den skrupellosen Autobus-Unternehmer Thomas Springer Unterstützung durch den Pfarrer. Als der Unternehmer den Geistlichen durch einen gemeinen Trick in Verruf bringt, schaltet sich der Bischof ein, um nach dem Rechten zu sehen. - "Hochwürden drückt ein Auge zu" ist ein komödiantischer Heimatfilm mit Georg Thomalla, Peter Weck, Roy Black, Uschi Glas und Fritz Eckhardt. In Google-Kalender eintragen