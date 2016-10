BR Fernsehen 13:55 bis 14:20 Gerichtsserie Café Meineid Stille Wasser D 1998 Live TV Merken Die Stammtischkollegen zeigen sich während eines gemeinsamen Dampfnudel-Essens im Café recht redselig. Selbstverständlich ganz diskret haben sie für die sichtlich interessierte Hanna Graf so manch tiefgründige Geschichte über das vormalige Liebesleben ihres Verlobten, Staatsanwalt Willi Kainz, parat. Der "Held von Pasing" würde auch lieber Dampfnudeln essen als auf der Anklagebank wegen übler Nachrede zu sitzen. Dabei sei er doch nur falsch verstanden worden, meint der Karl Wallner, und zwar von dem eifrigen Journalisten Sigi Grabinger. In dessen Zeitungsartikel beschuldigt Wallner die Firma "Steinhoff Solution" der Tierquälerei, weil er dort angeblich einen Dackel in der Mülltonne gefunden hat. Ein gefundenes Fressen für den von der Ehefrau des Angeklagten herbeigerufenen Lokalreporter Grabinger. Dabei wollte die Gabi Wallner doch nur, dass ihr Karl auch einmal in der Zeitung steht. Wo der Hund aus der Mülltonne tatsächlich herkam, kann dank Frau Galli, Leiterin des hiesigen Tierheims, bald geklärt werden. Für den Grabinger hat die Sache allerdings noch ein Nachspiel. Für den Karl Wallner auch, aber eher ein angenehmes ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erich Hallhuber (Richter Wunder) Norbert Mahler (Staatsanwalt Kainz) Thekla Mayhoff (Roswitha Haider) Kathi Leitner (Hilde Dorfler) Wolfi Fischer (Wachtmeister Kogel) Christian Lerch (Karl Hermann) Luise Kinseher (Hanna Graf) Originaltitel: Café Meineid Regie: Franz Xaver Bogner