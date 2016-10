BR Fernsehen 10:30 bis 12:00 Drama Dann kam Lucy D 2011 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die passionierte Pferdezüchterin Saskia lebt zurückgezogen auf ihrem idyllischen Gestüt im Rheinland. Eines Tages aber wird der eingespielte Alltag der menschenscheuen Frau gewaltig durcheinandergebracht: Ihre Jugendfreundin Andrea kommt bei einem Unfall ums Leben, und Saskia soll sich als Patentante zumindest vorübergehend um deren Tochter Lucy kümmern. Keine leichte Aufgabe, denn die 16-Jährige hatte mit ihrer Mutter in London gewohnt und kann mit dem eintönigen Landleben nicht viel anfangen. Dennoch entwickelt sich zwischen dem ungleichen Gespann nach anfänglichen Reibereien ein vertrauensvolles Verhältnis. Bis überraschend Lucys Vater auftaucht, den sie bisher nicht kannte: ein lässiger Galerist ganz nach ihrem Geschmack. Seiner neuen Rolle als Vater scheint der unstete Lebemann jedoch kaum gewachsen zu sein. - Julia Jäger, Heio von Stetten und Olga von Luckwald spielen die Hauptrollen in der pfiffigen Familienkomödie "Dann kam Lucy" von Regisseur Christoph Schrewe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Jäger (Saskia Martens) Heio von Stetten (Alex Schröder) Olga von Luckwald (Lucy Schneider) Christof Wackernagel (Egon Schenk) Ben Unterkofler (Fynn Reibnitz) Therese Hämer (Frau Hartwig) Anja Herden (Mia) Originaltitel: Dann kam Lucy Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Michael Meisheit Kamera: Carl Finkbeiner Musik: Marcel Barsotti Altersempfehlung: ab 6