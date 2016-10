Discovery Channel 22:30 bis 23:15 Dokusoap Davongekommen - Unglaubliche Überlebensgeschichten USA 2015 Stereo 16:9 Merken Automechaniker Bruce van Natta bringt in Wisconsin einen Reparaturauftrag an einem Sattelschlepper zum Abschluss. Nach einem 12-Stunden-Tag ist der Kfz-Profi jedoch mit seinen Gedanken bereits im Wochenende. Aber der Besitzer bittet ihn um einen letzten Gefallen. Um herauszufinden, ob der Motor Öl verliert, klettert Bruce daher noch einmal unter das fünf Tonnen schwere Fahrzeug. Er bittet den Eigentümer, in den Lkw zu steigen und die Anzeige zu überprüfen. Doch plötzlich bricht der Wagenheber weg. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Megan Jay (Hannah Huntoon) Conrad Money (EMT #1) Dan Chadbourne (Paramedic) Alicia Ivanhoe (Car Surfer Friend) Diana Jackson (Constance) Mikael James (Paramedic) Jennafer McCaffery (Driver Friend) Originaltitel: The Day I Almost Died Regie: Evan Cecil Drehbuch: Larry Santana Musik: Eric Hester Altersempfehlung: ab 12